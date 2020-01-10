مسيرة في طرابلس طالبت دياب بالاعتذار عن التشكيل

انطلقت مسيرة من ​ساحة عبد الحميد كرامي​ جالت في مختلف أحياء ​مدينة طرابلس​، وقرع المحتجون الطناجر ورددوا الهتافات المناهضة للسلطة ولحكم ​المصارف​. وطالبوا الرئيس المكلف ​حسان دياب​ بالاعتذار عن ​تشكيل الحكومة​.



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