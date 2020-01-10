بنك عودة: ندين بشدة حادثة فرع جل الديب ونجري تحقيقا شاملا

أكد "​بنك عودة​" إدانته وأسفه الشديدين "للحادثة التي جرت في فرع ​جل الديب​"، ولفت الى ان "العملاء والموظفين يعانون على حد سواء ضغطا كبيرا، مما ادى ولفترة وجيزة الى خروج الوضع عن السيطرة".

وأشار المصرف في بيان له إلى أنه "يجري تحقيقا شاملا بالحادثة، مع التزامه بكافة التدابير اللازمة اذا اقتضى الامر".