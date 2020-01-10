ارتفاع بسيط بالحرارة غدا وامطار خفيفة ليلا

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان يسيطر طقس مستقر نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسط،حتى بعد ظهر يوم الأحدحيث يتحول الى متقلّب وماطر احيانا.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات يتحول بعض الظهر الى غائم جزئيّاً ويتوقع تساقط ​أمطار​ محلية خفيفة في الفترة المسائية في المناطق الجنوبية، كما نحذر من تكون الجليد على ​الطرقات الجبلية​ اعتباراً من ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الأحد: غائم جزئيّاً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة اعتباراً من بعد الظهر ومن المتوقع ان تشتدّ ليل الأحد/الاثنين مع حدوث برق ورعد كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق .

الإثنين: غائم جزئيّاً الى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متقرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع حدوث برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١١٠٠متر وما فوق، يتحسن الطقس اعتباراً من بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجياً.