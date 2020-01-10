إصابة شابين نتيجة حادث صدم على أوتوستراد المنية- عرمان

أُصيب شابان كانا على متن دراجتهما النارية، جراء ​حادث صدم​ على أتوستراد ​المنية​ - عرمان. وحضر فريق جهاز "إسعاف سبل السلام" إلى مكان الحادث، حيث تم إسعافهما ونقلهما إلى "مستشفى الخير" لتلقّي العلاج.

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