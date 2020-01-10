عطالله: رئيس الجمهورية سيطل قريبا ليعطي أملا للجميع

أكد وزير المهجرين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ غسان عطا الله، هناك تحويلات غريبة للأموال من ​المصارف اللبنانية​ للخارج، حصلت خلال الشهرين الماضيين، مشيراً إلى أنه "هناك رجل سياسي وقح حول مئات الملايين من الدولارات الى الخارج منذ فترة، ويقوم اليوم بالتوجه الى الناس للوقوف بجانبهم وتقديم المواد الغذائية لجماعته".

وأشار عطا الله في حديث تلفزيونيأ إلى أن المطلوب حاليا هو حكومة سريعة لإنقاذ البلد، و"إن لم نستطع ازالة الطبقة الفاسدة لن نبني دولة"، معتبراً أن "بناء ​الدولة​ يكون مباشرة بعد الحرب، وليس بعد 20 عاماً من ​الفساد​"، مقترحاً إيجاد محكمة لاستجواب جميع السياسيين منذ 1990 حتى اليوم.

وانتقد عطا الله حكومة تصريف الأعمال، معتبراً أنه "كان يجب عليها أن تعمل بشكل أكبر من قبل لأن ظروف البلد تقتضي العمل الحثيث، وليس الإنسحاب والتجنب".

واستنكر تعرض النائب إيلي الفرزلي وغيره من المسؤولين، للإهانات من قبل مراهقين واعتبر أن هذه الأعمال غير مقبولة.

وأعلن عطا الله أن رئيس الجمهورية سيطل في الشهر الحالي ليعطي انطباعا جيدا وأملا لجميع اللبنانيين سيطغى بالإيجابية على كل البلد.