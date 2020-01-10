دياب اكد انه لن يعتذر الان ويعلن التزامه بالمعايير التي وضعها لتشكيل الحكومة

‏اكد رئيس الحكومة المكلف ‎حسان دياب في بيان انه "لن يعتذر الان معلنا التزامه بالمعايير التي وضعها ل​تشكيل الحكومة​، واكد ان الضغوط لن تغير من قناعاته ولن يتقاعس عن عمله ولن يقبل ان تكون ​رئاسة الحكومة​ مكسر عصا".

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