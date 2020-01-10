دياب اكد انه لن يعتذر الان ويعلن التزامه بالمعايير التي وضعها لتشكيل الحكومة

اكد رئيس الحكومة المكلف حسان دياب في بيان انه "لن يعتذر الان معلنا التزامه بالمعايير التي وضعها لتشكيل الحكومة، واكد ان الضغوط لن تغير من قناعاته ولن يتقاعس عن عمله ولن يقبل ان تكون رئاسة الحكومة مكسر عصا".
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