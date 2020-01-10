خارجية اميركا:سليماني جند أطفال لزجهم بالنزاعات بالشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ان "النظام الإيراني في ظل قائد قوة القدس سابقاً اللواء قاسم سليماني قام بتجنيد وتدريب أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما لزجهم في النزاعات بالشرق الأوسط".
وتأتي هذه التصريحات بعد اقدام الولايات المتحدة الاميركية على اغتيال سليمان ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد في العراق.
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