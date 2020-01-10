خارجية اميركا:سليماني جند أطفال لزجهم بالنزاعات بالشرق الأوسط

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ ان "​النظام الإيراني​ في ظل قائد قوة ​القدس​ سابقاً اللواء ​قاسم سليماني​ قام بتجنيد وتدريب أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما لزجهم في النزاعات ب​الشرق الأوسط​".

وتأتي هذه التصريحات بعد اقدام ​الولايات المتحدة الاميركية​ على اغتيال سليمان ونائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ العراقي ابو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد في العراق.