سراي السلام: ندعو الى التهدئة وضبط النفس في هذه الفترة في العراق

اشار المتحدث بإسم ​سراي السلام​ في ​العراق​ صفاف التميمي في حديث تلفزيوني، الى اننا ندعو الى التهدئة وضبط النفس في هذه الفترة، ونحن اليوم نعول على الدبلوماسية العراقية، ويوم امس تعرضت احد مقار فصائل ​الحشد الشعبي​ لقصف اميركي او اسرائيلي، والسيد ​مقتدى الصدر​ طلب اقفال مقار الحشد كي يحمي ارواح العسكريين في الحشد، وابعاد مقاتلي الحشد عن الاستهداف من ​اميركا​ وفصائل اميركا. اضاف التميمي "نحن مع دعاة الخروج القوات الاميركية عن طريق الديبلوماسية العراقية".

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