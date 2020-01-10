كتائب حزب الله العراقي: نحن في مواجهة مستمرة مع اميركا وردنا قد لا يأتي بشكل سريع

اشار المتحدث بإسم ​كتائب حزب الله​ ​العراق​ي محمد محيي الى ان محور ​المقاومة​ والمحور الاميركي يتحركان بشكل تصادمي منذ زمن بعيد، والصدام المباشر بدأ منذ الاحتلال الاميركي للعراق عام 2003.

ولفت محيي في حديث تلفزيوني، الى اننا في مواجهة مستمرة مع ​اميركا​ وردنا قد لا يأتي بشكل سريع، وطبيعة المعركة في العراق تحتم علينا الرد بعيدا عن الانفعلات ومعادلة الفعل ورد الفعل، ونحن بإنتظار المباحثات مع اميركا وخروجها من العراق، واذا لم تخرج ​القوات​ الاميركية حينها ستكون قوات احتلال للعراق.