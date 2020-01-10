محسن رضائي: افتخر بفرض عقوبات أمريكية عليّ

أعلن أمين مجلس تشخيص مصلحة ​النظام الإيراني​، ​محسن رضائي​، أنه يفتخر بإدراج اسمه على قائمة العقوبات الأمريكية. وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار رضائي إلى أن "فرض العقوبات أمر رمزي بالنسبة لأمريكا وبالنسبة إلي على حد سواء، لأن هذا الإجراء لن يكون له أي تأثير اقتصادي ولن يستعيد سمعة ​واشنطن​"، مؤكدا على أن الإدراج هو"رمزي بالنسبة إلي، لأنه بمثابة شهادة فخرية في هذا ​العالم​".



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