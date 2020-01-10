الدفاع الجزائرية: القضاء على إرهابيَّين خطيرين شرق العاصمة الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن تصفية "إرهابيين خطيرين" بمدينة جيجل شرق العاصمة الجزائر.
وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بياناً أكدت فيه على أن أنه "تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، من القضاء على إرهابيين خطيرين اثنين، إثر كمين بمنطقة مشاط ببلدة الميلية التابعة لمدينة جيج".
وأشار البيان إلى أن "الأمر يتعلق بالإرهابي عوقة محيي الدين المكنى الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993، والإرهابي لعور شوقي المكنى، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995".
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