الدفاع الجزائرية: القضاء على إرهابيَّين خطيرين شرق العاصمة الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع ​الجزائر​ية، عن تصفية "إرهابيين خطيرين" بمدينة جيجل شرق العاصمة الجزائر.

وأصدرت ​وزارة الدفاع الجزائرية​ بياناً أكدت فيه على أن أنه "تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، من ​القضاء​ على إرهابيين خطيرين اثنين، إثر كمين بمنطقة مشاط ببلدة الميلية التابعة لمدينة جيج".

وأشار البيان إلى أن "الأمر يتعلق بالإرهابي عوقة محيي الدين المكنى الذي التحق ب​الجماعات الإرهابية​ سنة 1993، والإرهابي لعور شوقي المكنى، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995".

