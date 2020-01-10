ترامب: سليماني كان يخطط لشن هجمات على 4 سفارات اميركية

أكد الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​، في تصريح لشبكة "​فوكس نيوز​"، ان "الهجمات التي كان يخطط لها قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني ودفعت لاتخاذ قرار بقتله كانت تستهدف 4 سفارات أميركية".

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