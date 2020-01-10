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طفل يطلق النار في مدرسة مكسيكية يقتل مدرّس ويموت

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أطلق طفل في الـ 12 من عمره، النار في مدرسة بمدينة توريون، شمالي العاصمة المكسيكية، وأكدت السلطات مقتل المهاجم وأحد المدرسين في الحادث الذي خلف أيضا 4 مصابين.

وأعلن المنسق بوزارة الأمن العام في منطقة لاغونا، أديلايدو فلورس، أنه "قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بجروح نتيجة ​إطلاق نار​ وقع في مدرسة ثيربانتس في توريون". موضحاً أن القتيلين هما مدرس والمهاجم، وهو تلميذ في الصف السادس من المدرسة نفسها.

وأشار رئيس بلدية مدينة توريون، إلى أن الطفل جاء إلى المدرسة بسلاحين، مضيفا أن البحث جار عن والدي الفتى الذي كان يعيش مع جدته.

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