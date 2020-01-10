واشنطن بوست: الادارة الأميركية كانت تتطلع لإعلان اغتيال سليماني وشهلاي في وقت واحد

أفادت ​صحيفة واشنطن بوست​ ان "​الإدارة الأميركية​ صادقت على قرار اغتيال قائد قوة ​القدس​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ بالتزامن مع قرار اغتيال قائد قوة القدس في ​اليمن​ عبدالرضا شهلاي، ولكن عملية اغتيال الاخير باليمن فشلت، و​القيادة​ ال​عسكري​ة الأميركية كانت تتطلع لإعلان مزدوج للعمليتين في وقت واحد"، مشيرةً الى ان "استهداف شهلاي شكل انعطافاً في توجهات ​البنتاغون​ في اليمن كونه لا يعلن عن وجود عسكري أميركي هناك"، ولفتت نقلاً عن مسؤول عسكري أميركي أن "استهداف شهلاي ما زال قائماً".

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