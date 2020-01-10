أعلن القائد ب​الحرس الثوري الإيراني​ ​محسن رضائي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "فرض ​عقوبات​ اميركية جديدة إجراء رمزي بالنسبة ل​أميركا​ وبالنسبة له، لأن هذا الإجراء ليس له أي أثر اقتصادي ولن يوازي وابل ​الصواريخ​ الإيرانية على أهداف أميركية، ولن يحقق الاحترام ل​واشنطن​".

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كانت هذه تفاصيل خبر رضائي: فرض عقوبات اميركية جديدة إجراء رمزي وليس له أي أثر اقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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