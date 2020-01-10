السومرية: انفجار لم تعرف طبيعته في البتاوين وسط بغداد

أفاد مصدر أمني بوقوع ​انفجار​ لم تعرف طبيعته في منطقة البتاوين وسط العاصمة ​بغداد​. وقال المصدر لـ"السومرية نيوز" إن "انفجاراً لم تعرف طبيعته وقع بالقرب من احد ​المطاعم​ ضمن منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد".

وأضاف أن "​القوات​ الأمنية توجهت إلى مكان الانفجار لمعرفة أسبابه".

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