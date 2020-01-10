أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن ​الجيش السوري​ أوقف عملياته العسكرية في إدلب يوم 9 كانون الثاني بموجب اتفاق لوقف ​إطلاق النار​ بين ​روسيا​ وتركيا، لكن المسلحين في المنطقة واصلوا هجماتهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: الجيش السوري أوقف عملياته في إدلب منذ 9 الجاري لكن المسلحين يواصلون الهجمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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