مسؤول أميركي: حاولنا القضاء على مسؤول إيراني باليمن يوم مقتل سليماني

أعلن مسؤول أميركي ان "​القوات​ الاميركية حاولت ​القضاء​ على مسؤول إيراني في ​اليمن​ يوم مقتل قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​ بضربة جوية بالقرب من مطار بغداد في ​العراق​".

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