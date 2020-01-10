الحشد الشعبي: للتمسك بالمرجعية العليا وحصر السلاح بيد المؤسسة العسكرية فقط

أعلن ​الحشد الشعبي​ العراقي، في بيان، ان "الحشد ما زال بكامل قوته وجهوزيته وتماسكه"، مشيراً الى ان "رحيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس، وقائد قوة ​القدس​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​، وباقي القادة سيعطي زحماً معنوياً كبيراً للجميع"، مؤكداً "التمسك الكامل بالمرجعية العليا، والحفاظ على هيبة ​الدولة​ وحصر السلاح بيد ​المؤسسة العسكرية​ فقط لا غير".

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