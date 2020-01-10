15 قتيلا على الأقل في تفجير انتحاري في مسجد بباكستان

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كويتا: استهدف تفجير انتحاري مساء الجمعة مسجدا في جنوب غرب باكستان خلال صلاة العشاء ما أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين بجروح، وفق مسؤولين.

ووقع التفجير في إحدى ضواحي كويتا، كبرى مدن إقليم بلوشستان. وتناثر الحطام وشظايا الزجاج داخل المسجد.

وقال فدى محمد الذي كان يشارك في الصلاة إن نحو 60 شخصا كانوا موجودين وقت الهجوم في المسجد الواقع بمنطقة مكتظة.

وطالت شظايا الانفجار الصف الأول للمصلين بعد دقائق على بدء الصلاة، بحسب ما قال لوكالة فرانس برس.

وقال محمد "كان انفجارا عنيفا، راح الناس يصرخون ويركضون في كل مكان -- العديد منهم أصيبوا بجروح خلال التدافع".

وأكد قائد شرطة إقليم بلوشستان محسن حسن بات حصيلة القتلى لوكالة فرانس برس مضيفا "19 شخصا لا زالوا يتلقون علاجا طبيا، ثلاثة إلى اربعة منهم في حالة حرجة".

وبين القتلى شرطي، وفق بات.

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وقال وزير داخلية حكومة الاقليم ضياء الله لانغو للصحافيين إن التحقيقات التي أجراها خبراء المتفجرات أفادت بأن انتحاريا نفذ الهجوم.

وأكد متحدث باسم حكومة الاقليم أن التفجير نجم عن هجوم انتحاري.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم، وفق موقع "سايت" الذي يرصد الحركات المتطرفة.

وكتب متحدث عسكري باكستاني على تويتر أن عناصر تابعة للجيش وصلت المسجد وفرضت طوقا أمنيا حول المنطقة.

ويأتي الهجوم بعد يومين على انفجار دراجة نارية مفخخة استهدفت قوات تابعة للجيش ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين في سوق مزدحم في كويتا.

وبلوشستان أكبر الأقاليم الباكستانية وأكثرها فقرا، وله حدود مع أفغانستان وإيران.

وتنشط في الاقليم حركات التمرد الانفصالي والاسلامي والمذهبي، ويتكرر وقوع الهجمات رغم انخفاض وتيرة العنف بشكل كبير في أماكن أخرى في باكستان.