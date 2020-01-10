شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بـ"مستقبل وطن"يشيد بتشكيل لجان وزارية لدفع عملية التنمية والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أحمد العدل مسؤول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن أمانة محافظة الجيزة، أهمية الاجتماع الأول الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة مع أعضاء مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، وذلك بمقر رئاسة الوزراء.

حضر اللقاء، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات، بالإضافة إلى مجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين.

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وأشاد العدل، في بيان له، بجهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، واجتماعه مع المستثمرين لتدعيم خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من جميع أدوات الاستثمار، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لضخ المزيد من رءوس الأموال في مشروعات تنموية كبرى على مستوى الجمهورية، فضلا عن السعي لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر.

وأشار مسؤول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الجيزة، إلى أن الحوار الجاد والاستماع لشكاوى ومقترحات رجال الأعمال والحكومة من شأنه أن يدفع عجلة الاستثمار، ويسرع وتيرة التنمية من خلال حل مشكلات المستثمرين، وتنفيذ الرؤى والأفكار، لتحسين مناخ الاستثمار.

كما أشاد العدل، بتشكيل رئيس الحكومة لعدد من اللجان الوزارية لدفع عملية التنمية وتهيئة المناخ الاستثماري مثل: اللجنة الوزارية للسياحة، واللجنة الوزارية للاستثمار، ومجموعة تحسين مناخ الاستثمار.