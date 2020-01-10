شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس افريقية النواب : القيادة السياسية لن تفرط فى حق المصريين بمياه النيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن البيان الذي أصدرته الخارجية المصرية بشأن ما أسفر عنه اجتماعات وزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حول ملف سد النهضة، كشف للعالم أجمع تعنت الجانب الإثيوبي في حفاظ مصر على أمنها المائي.
وأضاف رضوان، في تصريح صحفي اليوم ، أن السياسية التي تتعبها إثيوبيا حول ملف سد النهضة لا تستهدف حل الأزمة إطلاقًا بل تعقدها من بين حين لآخر، مُؤكدًا أن إثيوبيا تريد فرض السيطرة على النيل الأزرق، بالإضافة إلى ملئ وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية المشتركة لدول المصب بأي شكل من الأشكال .
وتابع رضوان قائلا ، أن القيادة السياسية للدولة المصرية لن يفرض عليها أي قرار يضر بمصلحة الشعب المصري، ولم تفرط في حق المصريين بمياه نهر النيل باعتباره شريان الحياة وقضية أمن قومي.
وأعرب رضوان، عن استنكاره الشديد من تعامل الجانب الإثيوبي حول إستراتيجية ملئ خزان سد النهضة قائلا:"إثيوبيا تستهدف ملئ السد دون تطبيق أي قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملئ.. وهذا يكشف اعتمادها على عدم حل المفاوضات والمباحثات التي تعقد منذ سنوات".
وأشار رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إلى أن إعلان مصر بأنها ستشارك في الاجتماع المُقرر عقده خلال الأيام القادمة في واشنطن مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وأثيوبيا يعكس مدى إتباع مصر سياسية الحوار لحل الأزمة القائمة حول ملف سد النهضة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس افريقية النواب : القيادة السياسية لن تفرط فى حق المصريين بمياه النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.