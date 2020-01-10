ضبط أب متهم بتعذيب ابنه حتى الموت في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بلبيس، في الشرقية، اليوم الجمعة، من ضبط مشرف نشاط؛ على خلفية اتهامه بتعذيب ابنه 6 سنوات، حتى الموت، قبل أن يدعي سقوطه من سطح منزله بقرية "ميت حمل".

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من "ج.أ" 48 سنة، مشرف نشاط، مقيم بقرية "ميت حمل" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بوفاة نجله "م" 6 سنوات، إثر سقوطه من سطح المنزل.

بالانتقال والفحص، تبين وجود آثار تعذيب على جثة الطفل وسحجات وكدمات، وتبين قيام الأب بتعذيب الطفل حتى الموت.

جرى ضبط المتهم، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.