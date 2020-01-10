الرئيس الفلسطيني متمسك بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، تصميمه على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن.
وجاء في بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونقلته "رويترز"، اليوم الجمعة "الرئيس عباس يؤكد تصميمه على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن".
وأشار البيان إلى أن "عباس يشدد على التمسك بإجراء الانتخابات تصويتًا وترشيحًا داخل القدس الشرقية".
كان الرئيس الفلسطيني قد دعا في سبتمبر الماضي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وطالب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بإجراء اتصالات مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأيدت معظمها التوجه إلى الانتخابات العامة.
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