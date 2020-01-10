​الامتحانات غدًا.. 10 نصائح لطلاب أولى وثانية ثانوي يجب اتباعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: ينطلق غدًا السبت، أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي. وتعقد الامتحانات على فترتين صباحية ومسائية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات إلكترونيًا، في الفترة الصباحية، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات ورقية في الفترة المسائية. وينشر "الخليج 365" 10 محظورات على الطلاب تجنبها أثناء الامتحان: 1- منع استخدام المحمول. 2- منع استخدام الكتب الخارجية. 3- عدم استخدام ألفاظ خارجة أثناء الإجابة. Advertisements 4- عدم استخدام ألفاظ تخص الدين أثناء الإجابة. 5- عدم استخدام ألفاظ تخص السياسة أثناء الإجابة. 6- عدم مغادرة اللجنة إلا مع نهاية الوقت. 7- عدم اصطحاب كاميرات التصوير. 8- ضرورة مراعاة الزمن المحدد للإجابة على كل مادة. 9- اختيار أكثر من إجابة للسؤال يلغيها ويتسبب في إضاعة الدرجات. 10- التنبيه على الطلاب بضرورة تعطيل خواص التصفح بـ"جوجل كروم".​

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