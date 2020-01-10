"من المنزل".. 10 خطوات لتسجيل استمارات الثانوية الأزهرية إلكتورنيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

يبدأ الأزهر الشريف، خلال أيام، تحرير استمارات امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020/2019، إلكترونيًا.

وقال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه يمكن لطلاب الشهادة الثانوية، تسجيل استمارات التقدم للامتحان من المنازل للمرة الأولى، دون الذهاب إلى معاهدهم مثلما كان يحدث سابقًا، تخفيفًا عليهم، وحرصًا على عدم ضياع وقت المذاكرة.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه بعد انتهاء الطالب من التسجيل يقوم بطباعة الاستمارة، ويوقع عليها مع ولي أمره، ويسلمها إلى معهده، تمهيدًا لمراجعتها، والتأكد من صحة البيانات الواردة بها.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية، يوم 30 مايو المقبل، في جميع أنحاء الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويرصد (الخليج 365) خطوات تحرير الطلاب استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية:

1 ـ الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل البيانات.

2 ـ تسجيل الدخول عبر وضع اسم المستخدم الخاص بالطالب والرقم السري الذي حصل عليه من معهده.

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3 ـ وضع اسم المستخدم والرقم السري ورقمه القومي "جواز السفر".

4 ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب ورقم التليفون الأرضي وتاريخ الميلاد وبريده الإلكتروني والمنطقة التي يسكن بها.

5 ـ بيانات آخر شهادة حصل عليها الطالب وعام الحصول عليها.

6 ـ تسجيل المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لهما الطالب والمعهد الذي يدرس به.

7 ـ اختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب.

8 ـ حالة الطالب "مستجد ـ باق للإعادة" وقسمه "رياضيات ـ علوم" واللغة، ومواد رسوبه إذا كان باقيًا للإعادة.

9 ـ يحق تعديل بيانات الطالب مرة واحدة فقط.

10 ـ يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال، ويقوم بطباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد.