السويد تعلق رحلات الخطوط الجوية الإيرانية من وإلى ستوكهولم

محمد اسماعيل - القاهرة - استوكهولم - (أ ش أ):
قررت وكالة النقل السويدية، تعليق رحلات شركة الخطوط الجوية الإيرانية بين إيران والسويد مؤقتا، بسبب وجود شكوك حول أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران.
وقالت الوكالة، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة، إن قرار التعليق جاء أيضا لوجود مخاوف بشأن سلامة الطيران المدني في الأجواء الإيرانية.
وكانت شركة "لوفتهانزا" الألمانية أعلنت في وقت سابق إلغاء رحلاتها من وإلى طهران حتى 20 يناير، لافته إلى أن هذا القرار جاء كإجراء وقائي بسبب الوضع الأمني غير الواضح بالنسبة للمجال الجوي حول مطار طهران.
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