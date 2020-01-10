تجديد شبكة مياه مدينة أسوان بتكلفة 1.2 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

قالت الدكتورة غادة يحيى، نائب محافظ أسوان، إن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، يرفع تقريرًا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول مشاكل الكسور المتكررة بخطوط شبكة مياه الشرب، لسرعة تدخل وزارة الإسكان، بعمل مشروع متكامل للإحلال والتجديد بتكلفة 1.2 مليار جنيه كمرحلة أولى.

وأكدت الدكتورة غادة، إحالة مهندسين بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتحقيق، بعد تكرار كسر الخط الرئيسي، بسبب خطأ في تركيب القفيز بشكل غير محكم.