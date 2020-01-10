الرئيس الكولومبي يتهم متمردين بالهجوم على قاعدة للقوات الجوية غربي البلاد

اتهم الرئيس الكولومبي، إيفان دوكو، اليوم الجمعة متمردي "جيش التحرير الوطني" بالوقوف وراء هجوم على قاعدة للقوات الجوية في يوبال غربي البلاد وقع منذ ساعات.



وقال دوكو، حسبما نقلت شبكة "إيه بي

سي نيوز" الأمريكية اليوم، إن هؤلاء المتمردين الكولومبيين شنوا بتفجيرات خارج القاعدة الجوية، مضيفاً أن ذلك دليل على أنهم "غير عابئين" بالسلام.



وأوضح الجيش الكولومبي أن الهجوم نُفِذ صباحاً بشاحنة تُستخدم لإطلاق قذائف محلية الصنع في القاعدة.



وتعتبر حركة "جيش التحرير الوطني" هي آخر حركة تمرد ناشطة في كولومبيا في إطار النزاع الذي استمر أكثر من خمسين عاما وتورطت فيه مجموعات مسلحة وعصابات لتهريب المخدرات.

