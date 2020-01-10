أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، القضاء على إرهابيين اثنين خطيرين بولاية جيجل شمال شرق.
وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية فى بيان لها اليوم أنه فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، قضت قوات الجيش اليوم الجمعة فى
وأضاف البيان أنه تم ضبط بندقيتين آليتين من نوع كلاشينكوف وثلاث خزن ذخيرة مملوءة ومنظارين ليليين.
وأكد البيان أن هذه العملية تأتى لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التى تحققها مختلف وحدات الجيش، ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر مختلف الجزائر، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الجزائري: القضاء على إرهابيين خطيرين شمال شرقي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.