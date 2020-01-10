الدفاع الجزائري: القضاء على إرهابيين خطيرين شمال شرقي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، القضاء على إرهابيين اثنين خطيرين بولاية جيجل شمال شرق.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية فى بيان لها اليوم أنه فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، قضت قوات الجيش اليوم الجمعة فى

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كمين بولاية جيجل على إرهابيين خطيرين، هما عوقة محى الدين وكنيته "أبو عبيدة" الذى التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993، ولعور شوقى وكنيته "إبراهيم أبو مسلم" الذى التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995.

وأضاف البيان أنه تم ضبط بندقيتين آليتين من نوع كلاشينكوف وثلاث خزن ذخيرة مملوءة ومنظارين ليليين.

وأكد البيان أن هذه العملية تأتى لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التى تحققها مختلف وحدات الجيش، ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر مختلف الجزائر، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.