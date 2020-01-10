الخارجية الأمريكية: وجود جيش الولايات المتحدة في العراق ضروري لقتال داعش

أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة نعلى أن الولايات المتحدة هى "رأس الحربة" فى قتال تنظيم داعش، وإنه سيكون من

الصعب أن يتمركز التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد التنظيم فى العراق دون وجود أمريكي.

وأضاف ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى فى مؤتمر صحفي فى الإمارات العربية المتحدة إن الولايات المتحدة لن تقبل أى شروط مسبقة من إيران للدخول فى محادثات.