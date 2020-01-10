طفل يطلق النار في مدرسة مكسيكية والسلطات تؤكد مقتله وأحد المدرسين

أطلق طفل في الـ 12 من عمره، اليوم الجمعة، النار في مدرسة بمدينة توريون، شمالي العاصمة المكسيكية، وأكدت السلطات مقتل المهاجم وأحد المدرسين في الحادث الذي خلف أيضا 4 مصابين.
ونقلت صحيفة Milenio عن أديلايدو فلورس، وهو منسق بوزارة الأمن العام في منطقة لاغونا، قوله: "قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بجروح نتيجة إطلاق نار وقع في مدرسة ثيربانتس في توريون". وأوضحالمسؤول أن القتيلين هما مدرس والمهاجم، وهو تلميذ في الصف السادس من المدرسة نفسها.
وقال رئيس بلدية مدينة توريون، خورخي زيرمينيو إينفانتي، إن الطفل جاء إلى المدرسة بسلاحين، مضيفا أن البحث جار عن والدي الفتى الذي كان يعيش مع جدته.
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