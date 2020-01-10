معلومات وصور مضللة عبر الإنترنت أثناء الهجوم الإيراني

صورة نشرت لهجوم إيراني على قوات أمريكية في العراق
صورة من قطاع غزة
بعد وقت قصير من إطلاق إيران صواريخ باليستية تستهدف القوات الأمريكية في قاعدتين جويتين عراقيتين، بدأت المعلومات الخطأ تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو التي عفا عليها الزمن والتي تم عرضها كذبا على أنها تظهر الهجمات. رد أحد مستخدمي تويتر على تغريدة من الرئيس دونالد ترمب مع صورة يزعم أنها قاعدة جوية في عين الأسد تتعرض للهجوم، في حين كانت الصورة في الواقع من حادث وقع في قطاع غزة على الحدود مع إسرائيل نوفمبر الماضي. قامت وكالة فارس الإيرانية بتغريد صورة قديمة، قيل إنها تصور صاروخًا تم إطلاقه في الهجوم، الثلاثاء. تظهر الصورة في الواقع صاروخا يتجه نحو سورية عام 2017.
صور خامنئي مزيفة
بالمثل، فإن الصورة التي تظهر الزعيم الإيراني علي خامنئي مع خطأ إملائي في نشرها على الإنترنت، ليلة الثلاثاء، وتظهر خامنئي وهو يشرف على الهجوم على عين الأسد، لكن يبدو أنه نسخة منقحة من صورة صدرت عن إيران عام 2014 أثناء معرض فيلق الحرس الثوري. يقول فريق تجميع الأخبار الاجتماعية التابع لـNBC News والذي يعمل على العثور على الأخبار العاجلة والتحقق منها والإبلاغ عنها، بنشر المادة والتي تبيّن أنها صور عفا عليها الزمن وغير صالحة ومعروفة.
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