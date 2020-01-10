فرقت الشرطة في وسط العاصمة الجزائرية، تظاهرة مناهضة للنظام قبيل التجمّع الأسبوعي الـ47 للحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ فبراير 2019. وفض عناصر الشرطة، وكان بعضهم يحملون عصيا، تجمّعا لعدة عشرات من المتظاهرين الذين كانوا يهتفون بشعارات مناهضة للنظام، بعد أسبوع من تعيين الرئيس عبدالمجيد تبون الحكومة الجديدة، بينما كان المتظاهرون يهتفون «دولة مدنية وليس عسكرية»، وقد تم منعهم من التجمّع في الساحة التي يحتشد فيها كل أسبوع متظاهرو الحراك. كما طاردتهم بعد ذلك عناصر الشرطة المنتشرين بكثافة في وسط العاصمة، خاصة في محيط البريد المركزي الذي تحوّل إلى رمز لتجمعات الحراك.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الجزائرية تفرق تظاهرة في العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.