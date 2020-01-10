منظمات تحذر من غياب المساعدة العابرة للسوريين

حذرت منظمات غير حكومية ناشطة في سورية في مؤتمر صحافي أمس بإسطنبول، من كارثة إنسانية في شمال سورية بسبب غياب المساعدة العابرة للحدود والتي باتت موضع نزاع في مجلس الأمن بين الأوروبيين وروسيا. وترى هذه المنظمات غير الحكومية أن تمديد العمل بالمساعدة مهم، خصوصا مع تفاقم الوضع الإنساني في محافظة إدلب مع تكثيف غارات الجيش السوري وحليفه الروسي، ونبه محمد جندلي من منظمة "ريلييف" في المؤتمر الصحافي أنه "إذا لم يتم تمديد العمل بالقرار وأبقت روسيا على الفيتو، سنشهد كارثة إنسانية لا سابقة لها في العالم. هناك أربعة ملايين شخص في منطقة محاصرة بالكامل".



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