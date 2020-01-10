أسماء المسؤولين الإيرانيين في قائمة العقوبات الأمريكية الجديدة

أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة على إيران تستهدف 8 مسؤولين كبار في النظام ساهموا في تحقيق "أهداف زعزعة الاستقرار"، وكذلك على كبار مصنعي الصلب والألمنيوم والحديد والنحاس، وحددت إدارة ترمب 17 منتجا للمعادن وشركات مناجم إيرانية، شبكة من 3 كيانات تتخذ من الصين وجزر سيشيل مقرا لها، وسفينة ضالعة في شراء وبيع ونقل منتجات معادن إيرانية، وكذلك بتأمين مكونات إنتاج معادن مهمة لمصنعي هذا القطاع الإيرانيين كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين خلال مؤتمر صحافي.

ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية قائمة المسؤولين الإيرانيين المعاقبين وهم:

أمين مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني، علي شمخاني

قائد قوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد غلام رضاء سليماني

أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي

مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون التنسيقية، العميد محمد رضا نقدي

نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، العميد محمد رضا أشتياني

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نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية للشؤون التنسيقية، العميد علي عبداللهي

مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية لشؤون الأمن، علي أصغر حجازي

نائب مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية للشؤون الدولية، محسن قومي

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في مؤتمر صحفي للإعلان عن العقوبات الجديدة، أن هؤلاء المسؤولين الإيرانيين "شاركوا في زعزعة الاستقرار في المنطقة وتورطوا في الهجوم بالصواريخ الباليستية يوم الثلاثاء".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن العقوبات الجديدة من قبل الولايات المتحدة تستهدف "قلب أجهزة الأمن الإيرانية".