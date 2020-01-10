33 قتيلاً وجريحاً بانفجار في مسجد بباكستان

كويتا (وكالات) قتل ثلاثة عشر شخصاً وجرح 20 آخرون في انفجار قنبلة خلال صلاة العشاء في مسجد في جنوب غرب باكستان أمس، وفق ما أعلنت الشرطة وأحد الأطباء.

وقال قائد شرطة إقليم بلوشستان محسن حسن بات لوكالة فرانس برس إن الانفجار وقع في بلدة قريبة من كويتا، كبرى مدن الإقليم.

ومن بين القتلى شرطي، وفق بات الذي أضاف أن الحصيلة يمكن أن ترتفع نظراً لخطورة إصابة بعض الجرحى.

وأكد الطبيب محمد وسيم في مستشفى سندمان بكويتا وصول 13 جثة و20 جريحاً إلى المرفق الطبي. لكن بات قال إن خبراء تفكيك المتفجرات يقومون بالتحقيق في نوع القنبلة وما إذا كان تم تفجيرها عن بعد أو أنها ناجمة عن تفجير انتحاري. وبلوشستان أكبر الأقاليم الباكستانية وأكثرها فقراً، وهي محاذية لأفغانستان وإيران.

وتنشط في الإقليم حركات التمرد الانفصالي، ويتكرر وقوع الهجمات رغم انخفاض وتيرة العنف بشكل كبير في أماكن أخرى من باكستان.

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