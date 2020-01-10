مصادر لـ«الاتحاد»: تقارب مصري جزائري حول الأزمة الليبية

الاتحاد (الجزائر)

علمت «الاتحاد» أن تقارباً مصرياً جزائرياً حول الأزمة الليبية قد تم التوصل إليه خلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الجزائر أول أمس.

وقالت مصادر دبلوماسية عربية مطلعة لـ «الاتحاد» إن «لقاء الوزير شكري بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان مقرراً له 20 دقيقة، إلا أنه استمر لمدة ساعة وربع الساعة، وتناول خلاله الجانبان تطورات الساحة الليبية والعلاقات الثنائية بين البلدين».

وأضافت المصادر أن الرئيس تبون أكد، خلال اللقاء، رفض بلاده «التمدد التركي الإخواني» في ليبيا، مؤكداً بشكل قاطع أن بلاده لن تسمح باستخدام تركيا لأراضيها أو قواعدها العسكرية لإرسال قوات أو أسلحة إلى ليبيا، الجارة الشرقية للجزائر.

وأكد تبون، خلال اللقاء، بحسب المصادر ذاتها، رفض بلاده التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، معتبراً أنها تهدد الأمن القومي لمصر والجزائر، الجارتين لليبيا، وقال إن «بلاده لن تكون البوابة لسفك دماء الليبيين».

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء كشف استعداد مصر والجزائر للعمل المشترك لتزكية المسار السياسي «من أجل تهيئة الأوضاع للأشقاء في ليبيا للوصول إلى توافق ليبي - ليبي يخرج البلاد من الأزمة التي تعاني منها ليبيا».

وكشفت المصادر ذاته إلى أن الجانبين اتفقا على التنسيق معاً قبل المشاركة في مؤتمر برلين المخصص لبحث الأزمة الليبية، للمساهمة في فرص نجاح المؤتمر وتحقيق هدفه، وهو استعادة الاستقرار في ليبيا واستعادة المسار السياسي، وأن يكون الحل شاملاً يتضمن العناصر كافة المرتبطة بتحقيق الاستقرار في ليبيا، والتوزيع العادل للثروة وحل الميليشيات واضطلاع الجيش الليبي بدوره في القضاء على الإرهاب والحفاظ على أمن البلاد.

ووعد تبون بالقيام بزيارة عاجلة وقصيرة للقاهرة، تلبية لدعوة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان من أوائل المهنئين له على انتخابه رئيساً للجزائر، بحسب المصادر ذاتها.

وكانت العاصمة الجزائرية قد شهدت خلال الأسبوع الماضي جهوداً دبلوماسية مكثفة شملت زيارات كل من فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية التي تسيطر على طرابلس، ومولود تشاوش أوغلو وزير الخارجية التركي ووزير الخارجية الإيطالي لويجي ديمايو، إضافة إلى سامح شكري.