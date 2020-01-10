الجيش المصري يستخدم أسلحته الحديثة بمناورة في المتوسط والأحمر

أحمد عاطف (القاهرة) أعلن الجيش المصري مشاركة تشكيلات ووحدات قتالية برية وبحرية وجوية وقوات دفاع جوي، بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات في تنفيذ تدريبات المناورة «قادر 2020» العسكرية باستخدام الأسلحة المنضمة حديثاً للقوات المسلحة المصرية.

وذكر بيان رسمي للجيش المصري أن التدريبات شملت عدداً من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجي للقوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط.

وأشار الجيش المصري إلى أنه من المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في توقيت متزامن، لافتاً إلى أن المناورة «قادر 2020» أكدت قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية.

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