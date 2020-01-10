برلماني ليبي لـ «الاتحاد»: حكومة السراج غير مخولة بالتوقيع على اتفاقيات

بنغازي (الاتحاد)

أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب أن البرلمان الليبي صوت الأسبوع الماضي على القرار الذي تم التصويت عليه المشروط بحذف المادة الثامنة والذي بموجبه ادعى السراج أنه منح الثقة من قبل البرلمان الليبي وبعد التصويت المشار إليها تعتبر حكومة فايز السراج التي لم تمنح الثقة من مجلس النواب الليبي.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن حكومة السراج غير مخولة بالتوقيع على أي مذكرة تفاهم أو اتفاقية، مشيراً إلى أن البرلمان الليبي المنتخب من قبل الشعب هو الوحيد المخول بالمصادقة على أي اتفاقية تقدم من قبل الحكومة الليبية، وبالتالي لا يحق قانوناً للسراج التوقيع على أي مذكرة تفاهم أو اتفاقية تعاون مع أي جهة ويعتبر أي توقيع هو والعدم سواء.

وكان مسؤول تركي قال، إن أنقرة تعتزم التوقيع بحلول فبراير على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نُفذت في ليبيا قبل أحداث 2011، وذلك في مسعى لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في البلد الذي يعاني تحت وطأة صراع.

ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت بفعل الاضطرابات التي رافقت الإطاحة بمعمر القذافي قبل تسعة أعوام، وتضررت من جديد بسبب القتال الدائر هناك حالياً.

وقال مظفر أكسوي، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي في تصريحات صحفية، إن تركيا وحكومة الوفاق قريبان من توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن. وقال، إن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه في وقت لاحق هذا الشهر أو في فبراير سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار.