الكويت ترفع حالة الاستعداد بالجيش والحرس الوطني

الكويت (د ب ا)

أكدت مصادر رفيعة مطلعة أن الجهات العسكرية والأمنية وجهات أخرى في الكويت تتأهب بكل قواتها للانتشار في جميع المواقع الحيوية والمنشآت المهمة بالبلاد، وذلك للحفاظ على أمن وأمان واستقرار الوطن.

ونقلت صحيفة «الأنباء» الكويتية الصادرة أمس الجمعة عن المصادر التي لم تتم تسميتها، قولها إن هناك عملية رصد ومراقبة من قبل القطاعات الأمنية والعسكرية على مدار الساعة، ورفع جاهزية جميع الأجهزة المعنية حول المنشآت المهمة والحيوية بالبلاد، مشيرة إلى تشديد المراقبة على الحدود البرية والبحرية والجوية، وذلك لتأمينها من أي اعتداءات. وأشارت المصادر إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد في الجيش والحرس الوطني إلى حالة «3» وهي الاستنفار والاستعداد المتكامل للقوات.

كما كشفت المصادر عن أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهاتها وتعليماتها إلى جميع القطاعات الأمنية الميدانية والإدارية والتخصصية، بالحجز الكلي ورفع حالة الاستعداد الأمني في أمن الحدود والسواحل والجهات المختصة الداخلية والخارجية والأمن الجنائي والأمن العام والعمليات والمرور والنجدة والأمن الخاص، أما القطاعات الأخرى وهي الإدارية والتخصصية، فتكون في وضع الاستعداد عند الطلب والمساندة.