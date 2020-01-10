بيلوسي: سنحيل إجراءات عزل ترامب للشيوخ «الأسبوع المقبل»

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، أنها تعتزم إرسال مادتي عزل دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، واضعة حداً لأزمة مع الجمهوريين حول إجراءات محاكمة الرئيس.

وقالت في رسالة وجهتها إلى اجتماع لأعضاء الحزب الديمقراطي «طلبت من رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر أن يكون جاهزاً كي يرسل إلى المجلس الأسبوع المقبل قراراً بتعيين مدراء وأن يحيل مادتي العزل إلى مجلس الشيوخ».

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وقالت بيلوسي التي اتهمت زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بتجاهل دعواتها لـ«محاكمة عادلة» ومنها الالتزام بالسماح لشهود بالإدلاء بإفاداتهم، إنها ستجري مشاورات مع الديموقراطيين الثلاثاء حول سبل المضي قدماً في الأمر.