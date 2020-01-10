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ترامب: إيران كانت تخطط للهجوم على 4 سفارات أمريكية

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: إيران كانت تخطط للهجوم على 4 سفارات أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رجح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران كانت تخطط لاستهداف 4 سفارات أمريكية قبل مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقال ترامب، خلال تصريحاته لشبكة "فوكس نيوز" اليوم الجمعة، إن سليماني كان يستهدف السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

ويذكر أن قال  ترامب، إن الولايات المتحدة قتلت القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني بعد قليل من وصوله إلى العراق الأسبوع الماضي لأسباب منها "أنهم كانوا يتطلعون لتفجير سفارتنا".

 

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، الخميس "أمسكنا بوحش كاسر وقضينا عليه وهذا كان ينبغي أن يحدث منذ وقت طويل. فعلنا ذلك لأنهم كانوا يتطلعون لتفجير سفارتنا".

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وذكر ترامب أن بلاده نفذت الضربة أيضا بسبب هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أميركية بالعراق قامت به جماعة مسلحة مدعومة من إيران في ديسمبر في هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أميركي ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن سليماني لعب دورا في تدبيره.

وفجر الجمعة الماضي، نفذت واشنطن بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، بناء على معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والشرق الأوسط.

وبعد الضربة الأمريكية بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، فجر الأربعاء الماضي، أنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض/أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية محدودة.

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