ترامب: إيران كانت تخطط للهجوم على 4 سفارات أمريكية

رجح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران كانت تخطط لاستهداف 4 سفارات أمريكية قبل مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقال ترامب، خلال تصريحاته لشبكة "فوكس نيوز" اليوم الجمعة، إن سليماني كان يستهدف السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

ويذكر أن قال ترامب، إن الولايات المتحدة قتلت القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني بعد قليل من وصوله إلى العراق الأسبوع الماضي لأسباب منها "أنهم كانوا يتطلعون لتفجير سفارتنا".

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، الخميس "أمسكنا بوحش كاسر وقضينا عليه وهذا كان ينبغي أن يحدث منذ وقت طويل. فعلنا ذلك لأنهم كانوا يتطلعون لتفجير سفارتنا".

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وذكر ترامب أن بلاده نفذت الضربة أيضا بسبب هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أميركية بالعراق قامت به جماعة مسلحة مدعومة من إيران في ديسمبر في هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أميركي ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن سليماني لعب دورا في تدبيره.

