كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تحذر رعاياها من السفر إلى إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت سلطات هونج كونج، اليوم الجمعة، مواطنيها من السفر "غير الضروري" إلى إيران، بعد أيام من هجمات صاروخية إيرانية على قوات أمريكية في العراق رداً على ضربة أمريكية بطائرة دون طيران قتلت قائداً عسكرياً إيرانياً كبيراً.

وقال مكتب الأمن في هونج كونج في التحذير: "على الموجودين هناك بالفعل مراقبة الوضع وتوخي الحذر، والاهتمام بسلامتهم الشخصية، وتجنب الاحتجاجات، والتجمعات الكبيرة".

وأضاف أنه على المواطنين أيضاً تجنب السفر إلى حدود إيران مع أفغانستان، والعراق، وباكستان بسبب الوضع الأمني المضطرب.