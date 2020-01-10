كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تحذر رعاياها من السفر إلى إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حذرت سلطات هونج كونج، اليوم الجمعة، مواطنيها من السفر "غير الضروري" إلى إيران، بعد أيام من هجمات صاروخية إيرانية على قوات أمريكية في العراق رداً على ضربة أمريكية بطائرة دون طيران قتلت قائداً عسكرياً إيرانياً كبيراً.
وقال مكتب الأمن في هونج كونج في التحذير: "على الموجودين هناك بالفعل مراقبة الوضع وتوخي الحذر، والاهتمام بسلامتهم الشخصية، وتجنب الاحتجاجات، والتجمعات الكبيرة".
وأضاف أنه على المواطنين أيضاً تجنب السفر إلى حدود إيران مع أفغانستان، والعراق، وباكستان بسبب الوضع الأمني المضطرب.
وقررت عدد من شركات الطيران العربية والأجنبية تعليق رحلاتها فوق المجال الجوي للعراق وإيران، عقب هجوم صاروخي إيراني على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. وأعلن رئيس وزراء أوكرانيا حظر الرحلات الجوية إلى إيران اعتبارًا من بعد غد الجمعة.