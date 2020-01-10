كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: القوات الأمريكية حاولت تصفية مسؤول إيراني يوم مقتل "سليماني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول أمريكي، إن القوات الأمريكية حاولت تصفية مسؤول إيراني في اليمن يوم مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

ورجح برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، الجمعة، عدم إقدام طهران على مهاجمة الولايات المتحدة مجددا كرد لمقتل قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الأربعاء الماضي، أنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية لا تزال محدودة.

وفي أغسطس 2018، بدأ سريان العقوبات الأمريكية الاقتصادية على إيران والكيانات والشركات المتعاملة معها، بهدف تكثيف الضغط عليها، بعد أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي، وتصنيف طهران بأنها راعية للإرهاب.