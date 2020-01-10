الجيش الجزائري يقضي على اثنين من أقدم الإرهابيين

تمكن الجيش الجزائري، اليوم الجمعة، من القضاء على إرهابيين خطرين شرق البلاد، وهما من أقدم الإرهابيين الذين التحقوا بالجماعات المسلحة سنوات التسعينيات.

وذكر بيان الوزارة الجزائرية أن وحدة تابعة للجيش تمكنت "ظهر الجمعة إثر كمين بمنطقة مشاط ببلدية الميلية في ولاية جيجل (شرق) من القضاء على إرهابيين خطرين"، وتم استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، و3 مخازن مملوءة ومنظارين ليلين وأغراض أخرى.

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وكشف البيان عن هوية الإرهابيين المقضى عليهما، ويتعلق الأمر بـ: بالإرهابي عوقة محي الدين المكنى "أبو عبيدة" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993، والإرهابي لعور شرقي المكنى "إبراهيم أبو مسلم" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995.

وتعد عملية منطقة جيجل الثانية من نوعها في ظرف أسبوع، حيث تمكن الجيش الجزائري، الأحد الماضي، من القضاء على إرهابيين اثنين آخرين في غابة "تاغزوت أحسن" بمحافظة تيبازة الواقعة غرب العاصمة بـ75 كيلومتراً.

وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بياناً ذكرت فيه بأن مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي تمكنت من القضاء على إرهابيين اثنين بغابة "تاغزوت أحسن" بولاية تيبازة، ومكنت العملية من ضبط رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة وكمية من الذخيرة.