كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يسيطر على محور بوسليم الاستراتيجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الجيش الليبي، اليوم الجمعة، إلى محور بوسليم والسيطرة على مواقع جديدة فيه، وأسر عدد من العناصر المسلحة من ميليشيات الوفاق، وتدمير آليات عسكرية.

وكانت القوات الخاصة سيطرت في وقت سابق من اليوم الجمعة، على مواقع بعد منطقة الوشكة شرق مدينة مصراتة، حسب ما ذكر موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري".

وذكر مدير مكتب الإعلام في القوات الخاصة الصاعقة رياض الشهيبي، أن الوحدات العسكرية تحاصر الجماعات المسلحة في محيط منطقة بوقرين بعد هجوم موسع شنته عليها.

وأشار الشهيبي إلى أن سرية مضادات الدروع استهدفت ثلاث آليات، وأصابتها مباشرة في غرب سرت.