كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 10/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الجيش الليبي يسيطر على محور بوسليم الاستراتيجي
وصل الجيش الليبي، اليوم الجمعة، إلى محور بوسليم والسيطرة على مواقع جديدة فيه، وأسر عدد من العناصر المسلحة من ميليشيات الوفاق، وتدمير آليات عسكرية.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || مسؤول: لن نقبل شروط مسبقة من إيران قبل بدء المحادثات
أعلن المبعوث الأمريكي للشأن الإيراني برايان هوك، عدم القبول بأي شروط مسبقة من إيران قبل بدء المحادثات.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || السماح لخبراء أوكرانيين بمعاينة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة
أفادت وسائل إعلامية، بأنه تم السماح لخبراء أوكرانيين بمعاينة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة في إيران وكييف تلمح للمطالبة بتعويضات.