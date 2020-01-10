مقتل مراسل تلفزيوني في هجوم مسلح بالعراق

قتل مراسل تلفزيوني وأصيب مصور في محافظة البصرة بالعراق، الجمعة، في هجوم نفذه مسلحون مجهولون، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر لـ"السومرية نيوز"، إن "مسلحين مجهولين أقدموا، اليوم، على اغتيال مراسل قناة دجلة الفضائية أحمد عبدالصمد في محافظة البصرة".

وأوضح أن المراسل قتل بعدما فتح مجهولون النار على السيارة التي كان يستقلها في منطقة قريبة من مقر قيادة شرطة المحافظة التي تشهد احتجاجات مناهضة للحكومة.

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وأشار إلى أن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، فيما فتحت تحقيقاً بعملية القتل".

وأضافت أن المصور الصحفي صفاء غالي الذي كان برفقة القتيل أصيب بجروح من جراء الحادث.

وتدخل المظاهرات في العراق، الجمعة، العاشر من يناير الجاري، يومها المئة، منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر الماضي، قبل أن تتراجع لبعض الوقت ثمّ تستأنف يوم 25 من الشهر ذاته.

وتطالب المظاهرات التي تشهدها بغداد ومحافظات أخرى بإنهاء النفوذ الإيراني وإجراء انتخابات مبكرة وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، وتصاعدت وتيرتها ما أسفر عن مقتل المئات من المتظاهرين وإصابة الآلاف.