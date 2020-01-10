أفادت وسائل إعلامية، بأنه تم السماح لخبراء أوكرانيين بمعاينة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة في إيران وكييف تلمح للمطالبة بتعويضات.

وتواصل الدول المكلومة على ضحاياها المفقودين في حادث الطائرة الاوكرانية المنكوبة، السعي نحو الوصول إلى الأسباب الحقيقية للحادثة المأسوية التي وقعت فوق الأراضي الإيرانية، خلال الساعات الماضية، وسط التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة على إثر الأزمة الأمريكية الإيرانية.

وعلى الرغم من التكتم والتعتيم الإيراني، والتضييق علي سير التحقيقات وامتناعها عن تسليم الصندق الأسود إلى أوكرانيا أو مشاركة الدول المفجوعة من الحادثة على ضحاياها الـ 167 قتيلا، إلا أن أوكرانيا تمكست بعدم فرض تكنهات أو سيناريوهات دون الانتهاء من التحقيقات وفحص الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة.

وسط التسويفات الإيرانية والمماطلة حول تسليم الصندوق الأوسط، كانت أجهزة الاستخبارات الكندية، ذات النصيب الأكبر من الضحايا على الطائرة المنكوبة، بعد إيران بنحو 63 قتيلا، كانت تعمل في طريقها للوصول إلى دليل أو بداية خيط لفك شفرات الحادث الغامض الذي وقع بعد دقيقتين من إقلاع الطائرة من مطار الإمام الخميني الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران.